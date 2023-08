È iniziata nel tardissimo pomeriggio di ieri l’avventura in giallorosso di Yilber Ramadani. Atterrato a Bari, il calciatore proveniente dall’Aberdeen ha raggiunto Lecce dove effettuerà le rituali visite mediche. L’accordo fra le due società, Lecce e Aberdeen, era stato trovato nella serata di mercoledì. Il club presieduto da Saverio Sticchi Damiani, attraverso il proprio ufficio stampa, ha diffuso la notizia dell’avvenuto accordo solo nella mattinata di ieri. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Aberdeen FC in riferimento al trasferimento del calciatore Ylber Ramadani. Il giocatore albanese nel primo pomeriggio di oggi sarà a Lecce per sostenere le visite mediche”. I tempi dell’arrivo del calciatore si sono allungati un po’, ma oggi vivrà appieno il suo primo giorno in città. Come avvenuto per i suoi nuovi compagni di squadra dovrà sottoporsi alle rituali visite mediche e poi, se tutto va come si spera, il club di Via Colonnello Costadura annuncerà ufficialmente l’avvenuto ingaggio del centrocampista. Tutto dovrebbe andare come previsto.

Ramadani aveva già iniziato la preparazione pre campionato con l’Aberdeen e aveva saltato l’amichevole di sabato scorso contro il Charlton; non è stato utilizzato dal tecnico della squadra scozzese. Ieri il calciatore ha preso il volo per l’Italia e quindi ha raggiunto il Salento, la sua nuova terra calcistica. Con la maglia giallorossa potrà misurarsi nel campionato di Serie A italiano ed esprimere al meglio tutte le proprie potenzialità. A livello fisico la sua condizione non dovrebbe essere deficitaria. Anzi la preparazione della compagine scozzese è iniziata da un po’ visto che domani è in programma la prima giornata della Scottish Premiership. Pertanto, il tecnico del Lecce D’Aversa dovrebbe avere un calciatore già in forma campionato o quasi. Certamente dovrà acquisire in fretta le indicazioni tattiche dell’allenatore giallorosso e trovare rapidamente il giusto feeling con i nuovi compagni di squadra.