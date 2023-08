Prima ancora dell’uscita di capitan Morten Hjulmand il Lecce si cautela e chiude per il centrocampista Ylber Ramadani, 27 anni dell’Aberdeen. Accelerata nella giornata di ieri tra la società giallorossa, il club scozzese e l’entourage del calciatore. L’annuncio ufficiale è ormai imminente, a meno di clamorosi colpi di scena. Radiomercato parla di un trasferimento a titolo definitivo per 1,2 milioni di euro più il 10% a favore dell’Aberdeen in caso di un’eventuale futura rivendita. La trattativa era già ben avviata e destinata a concludersi positivamente. Ieri l’impennata e la quadra trovata al termine di telefonate frenetiche fra le due società e l’entourage del calciatore. Malgrado il “disturbo” dell’Hellas Verona. Anche la società gialloblu , infatti, aveva messo gli occhi sul centrocampista della nazionale albanese che , invece, si era promesso al Lecce. In un primo momento la fumata bianca non era arrivata perché l’offerta fatta dal club giallorosso all’Aberdeen non era stata ritenuta soddisfacente e l’entrata in gioco dell’Hellas Verona aveva, un attimo , frenato l’Aberdeen che ha voluto verificare l a consistenza dell’offerta veronese. A quanto pare superiore. Ma dall’altra parte si d oveva fare i conti con la volontà del calciatore desideroso di trasferirsi in giallorosso e che, quindi , ha scartato l’ipotesi di giocare con la squadra allenata dall’ex Marco Baroni. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l’ufficialità e per le visite mediche .

L’arrivo di Ramadani costituisce il tassello mancante per c ompletamento del centrocampo giallorosso , dando per scontata la partenza di Hjulmand. La cessione più imminente sembra essere proprio quella dell’ultimo uomo faro . Il Lecce si prepara a perdere un altro capitano. Dopo Lucioni, la scorsa estate, quest’anno sembra il turno del centrocampista danese. Nella corsa al giocatore giallorosso lo Sporting Lisbona sembra in vantaggio sebbene la proposta fatta al Lecce, la prima, non abbia soddisfatto il club di Via Colonnello Costadura. La società lusitana ci sta riprovando perché quello di Hjul ma nd è un profilo che interessa moltissimo. Ma deve fare in fretta perché Hjulmand potrebbe pure non varcare i confini italiani. Nelle ultime ore pare che il Milan stia prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di vestire di rossonero il nazionale danese. Il club milanese sarebbe pronto, eventualmente, a sborsare la cifra richiesta dal Lecce, venti milioni, o a trovare una soluzione che possa soddisfare quanto più possibile la società del presidente Saverio Sticchi Damiani. Anche Lazio e Fiorentina avevano fatto dei sondaggi, a quanto pare, ma non erano andati oltre, tra l’altro senza mai avere contatti diretti con il Lecce. Pertanto, in questo momento, l’unica società italiana interessata a Hjulmand sarebbe il Milan che potrebbe aver bisogno di arruolare un centrocampista come il danese nel proprio organico. L’ipotesi di un passaggio in rossonero sta sicuramente stuzzicando in queste ore anche il capitano del Lecce e il suo procuratore nonostante avessero già preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in Portogallo, allo Sporting Lisbona, che nella prossima stagione giocherà l’Europa League. Un palcoscenico, quello europeo, a cui il giocatore ambisce. Uno step che il danese merita anche in prospettiva nazionale che ha aperto le porte al capitano del Lecce.