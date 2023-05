Hjulmand, il verdetto: "Lieve elongazione dell'adduttore lungo". A rischio per lo Spezia

Resta in forte dubbio la presenza di Morten Hjulmand nella gara di domenica, alle ore 12.30, al Via del Mare, contro lo Spezia, una sorta di spareggio per la salvezza. Dopo l'infortunio muscolare che ieri mattina l'ha costretto a interrompere l'allenamento, oggi il centrocampista danese si è sottoposto ad esami strumentali al fine di verificare i danni riportati. La situazione non sembrerebbe particolarmente grave solo che trattandosi di problemi di natura muscolare è necessario rimanere cauti.

La nota del Lecce

"L'Unione Sportiva Lecce comunica che, dai primi esami strumentali effettuati dal calciatore Morten Hjulmand, che hanno interessato il muscolo adduttore lungo della coscia destra, si evince una lieve elongazione dello stesso che al momento non presenta raccolte fluidi di tipo ematico. Seguiranno a distanza ulteriori accertamenti".