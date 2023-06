Ferguson beffa il Lecce, ma al Via del Mare è una notte magica: fuochi per la salvezza. E Umtiti scoppia a piangere

Fuochi d'artificio, cori, giochi di luci e abbracci: il Lecce festeggia davanti ai propri tifosi la salvezza ottenuta a Monza. E al Via del Mare è una notte magica nonostante la partita sia stata vinta - all'ultimo minuto - dal Bologna, con Ferguson, in estate oggetto del desiderio di Corvino, che evidentemente ci aveva visto lungo. Dopo la partita il vero show, organizzato dal club. Giochi di luci, una scritta sul manto erboso, creata così: grazie a tutti i tifosi del Lecce. E partono gli applausi. I calciatori sfilano applaudendo tutto lo stadio. Alla fine i fuochi d'artificio. Caloroso il tributo a Samuel Umtiti, che ha fatto un giro di campo da solo. Era stato abbracciato da tutti i compagni già al momento della sostituzione. Dopo la festa è rimasto in campo: evidente la commozione. Il campione del mondo del 2018 è scoppiato in lacrime, abbracciato dai compagni. E poi ha lasciato il campo così, tra gli applausi dei pochi rimasti.

La partita

Lecce-Bologna contava più per gli almanacchi.

Ma al Via del Mare va in scena un match dalle grandi emozioni, e non per il risultato. Per la cronaca finisce 2-3, con il Lecce in vantaggio grazie a un gol di Banda, ripreso da Arnautovic e Zirkzee. Nel finale il pareggio di Oudin arriva con una rete bellissima. Ma allo scadere dei 6 minuti di recupero, Ferguson fa 3-2 e porta il Bologna al nono posto. Da segnalare una bellissima atmosfera durante il match, con un Via del Mare che indossava il vestito da sera. E la standing ovation di Lecce a Samuel Umtiti.

Rivivi la diretta

52' Gol di Ferguson su un bel contropiede del Bologna. Il Lecce si lascia prendere in velocità.

45' Standing ovation per Samuel Umtiti, sostituito da Romagnoli.

44' Pareggio del Lecce! Gran gol di Oudin: al volo dall'interno dell'area di rigore.

37' Il Bologna è in vantaggio. Zirkzee scarica forte in rete: 1-2.

33' Ceesay al tiro dall'interno dell'area di rigore: parata e corner.

25' Partita piuttosto equilibrata.

14' Pareggio del Bologna: gol di Arnautovic.

9' Cambio nel Lecce: fuori Lameck Banda, dentro Maleh.

1' Inizia la ripresa.

Cambio all'intervallo: dentro Ceesay per Colombo.

Il Lecce chiude il primo tempo in vantaggio contro il Bologna. Basta il gol di Banda su assist di Strefezza in un clima di festa e rilassamento. Spettacolare coreografia all'ingresso in campo delle due squadre, cori e applausi per tutti. Il Lecce gioca in scioltezza soprattutto in avvio di tempo, va in rete con Banda, bravo a scaricare in rete dall'interno dell'area di rigore. Annullato un gol ad Arnautovic poco dopo. Nel finale il Bologna spinge ma non trova il pareggio.

44' Banda pericoloso.

40' Il Bologna all'attacco adesso, alla ricerca del pari.

33' Il Lecce adesso cerca di controllare.

28' Pericoloso il Bologna, prima Falcone e poi Baschirotto evitano il peggio.

20' Dopo appena due minuti pareggia Arnautovic, con un diagonale dall'interno dell'area di rigore. Annullato con il Var per fuorigioco di Orsolini.

18' Lecce in vantaggio!! Assist di Strefezza dalla destra, Banda tira di prima e mette in rete con un bolide. 1-0

14' Ritmi piuttosto blandi, per una partita che ha poco da dire per la classifica.

9' Dopo una buona fase del Bologna, Blin al tiro: respinto.

3' Gallo a un passo dal gol dell'1-0.

1' Inizia il match

21.00 Spettacolo sugli spalti. Fumogeni e cori, il Via del Mare saluta così la salvezza.

20.50 Tutto pronto al Via del Mare, tra poco si parte.

20.45 A bordo campo anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, con la moglie Marina.

20.37 Una piccola cerimonia si terrà al termine della partita.

20.33 Musica dal vivo nel corso del pre-partita. Clima disteso, tante magliette giallorosse.

20.30 Le squadre sono entrate in campo da poco. Riscaldamento tra gli applausi dello stadio. Poco prima giro di campo del Lecce Women, con tutti i componenti: dalle giovanili alla prima squadra.

In 30mila per festeggiare la salvezza del Lecce. Al Via del Mare sarà la serata della celebrazione di un traguardo che era stato raggiunto per l'ultima volta nel 2010. Conquistata con un turno di anticipo, la permanenza in Serie A è arrivata a Monza domenica scorsa, grazie al rigore di Lorenzo Colombo a tempo quasi scaduto.

Niente bus scoperto

Alle 21 il Lecce in casa gioca contro il Bologna e sarà l'occasione per i festeggiamenti. Non ci sarà il bus scoperto per le vie della città, la celebrazione sarà interamente allo stadio. Già dal tardo pomeriggio diversi tifosi erano davanti ai cancelli. Dovrebbe essere record stagionale, con quasi 30mila spettatori.

La partita ha un significato sportivo quasi nullo. Però sarà l'occasione per abbracciare i calciatori. E per qualcuno potrebbe essere anche l'ultima in giallorosso: da Umtiti, che sarà difficile trattenere, a Colombo, che potrebbe fare ritorno al suo Milan. Situazioni rebus anche per Falcone, per cui la Sampdoria ha diritto a un contro riscatto, e per Hjulmand, che piace a mezza Europa ed è valutato venti milioni di euro dal club.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Medel; Aebischer, Orsolini, Barrow; Arnautovic.