Lecce, Hjulmand verso lo Sporting Lisbona: In arrivo l'albanese Ramadani

L’amichevole di ieri contro il Cittadella potrebbe essere stata l’ultima partita ufficiale giocata da Mortencon la maglia del. Il capitano infatti sarebbe ad un passo dal trasferimento allo, lo storico club in cui è nato e cresciuto. Nell’ultima stagione lo Sporting ha chiuso al quarto posto in classifica conquistando un posto in Europa League dopo aver a lungo sognato l’accesso in Champions League. La trattativa sarebbe bene avviata al punto che sono trapelate anche alcune cifre dell’offerta presentata dai portoghesi:di euro più bonus al Lecce mentre a Hjulmand sarebbe stato offerto un ingaggio di poco meno di 2 milioni di euro a stagione più bonus per le prossime quattro stagioni.Nonostante la trattativa con i portoghesi però ieri il Lecce ha deciso di impiegare lo stesso Hjulmand nel test amichevole contro il Cittadella e il capitano ha giocato come sempre, profondendo il massimo impegno fino al momento della sostituzione. Ovviamente, nulla è stato ancora deciso anche perché, va ricordato, Hjulmand ha molti estimatori anche in Italia e in giro per l’Europa (Inghilterra, Germania e Turchia). Nel Belpaese il club più interessato al centrocampista danese è sicuramente la Fiorentina che però prima di approfondire il discorso con il Lecce ha necessità di portare a termine la cessione di Amrabat.In tutto questo il club salentino si prepara a mettere a segno una plusvalenza record considerato che Hjulmand è costato al Lecce appena 170 mila euro, la somma pagata all’Admira Wacker a gennaio del 2021. Ora il danese potrebbe essere ceduto per una cifra molto vicina a 20 milioni di euro. Sarebbe un capolavoro, tra i più importanti della storia del Lecce Calcio.I dirigenti del club giallorosso nel frattempo hanno intensificato i contatti con l’per cercare di definire il trasferimento alla corte di mister D’Aversa del centrocampista della nazionale albanese Ylber, considerato da Corvino e Trinchera l’ideale sostituto di Hjulmand, in grado di giocare anche come mezz’ala. Il calciatore, che sabato a disertato l’amichevole contro il Charlton, attende solo il via libera per salire sul primo aereo diretto in Italia. L’affare potrebbe andare in porto già oggi, al massimo domani.