Un’altra giornata senza particolari novità per quanto riguarda il calciomercato. L’affare Hjulmand che sembrava sul punto di essere chiuso già un paio di giorni fa è ancora in via di definizione. Sul centrocampista giallorosso lo Sporting Lisbona sembra sempre in vantaggio sulle altre società concorrenti. Ma le parti sono ancora distanti. Non si può dire che siano vicine ad un accordo, ma in qualsiasi momento c’è da aspettarsi un’accelerata. Il club portoghese ha messo gli occhi sul capitano del Lecce ed è seriamente intenzionato a tesserare e a vestire il nazionale danese con la casacca biancoverde. Il contatto è sempre attivo, caldo. Però la società lusitana deve dare più sostanza alla propria offerta e ai propri propositi. La richiesta del Lecce è di venti milioni. È questa la quotazione del giocatore che bene ha fatto pure in Serie A. Prendere o lasciare. Evidentemente i quindici milioni offerti, 12 + 3 di bonus (queste le cifre diramate da radiomercato), non bastano. Hjulmand è deciso a trasferirsi in Portogallo dove potrà mettersi in mostra anche in Europa League, competizione alla quale si è qualificata la squadra portoghese. Manca qualcosa , dunque. Non un dettaglio.

E allora i club italiani interessati a Hjulmand sperano ancora di potersi assicurare il biondo centrocampista. Al giocatore del Lecce non dispiacerebbe poter continuare a giocare in Italia, meglio se in una squadra che giocherà pure in Europa. Lazio e Fiorentina sono i club che hanno fatto dei sondaggi per il calciatore giallorosso, ma non hanno compiuto, a quanto pare, passi significativi per intavolare una trattativa. Se hanno serie intenzioni di assicurarsi Hjulmand devono , nelle prossime ore, prima che sia troppo tardi, formulare offerte interessanti e convincenti che non si discostino molto da quella che è la richiesta del Lecce. In entrata il Lecce è sempre vigile sul fronte Ramadani. Il giocatore di origini kosovare è di proprietà dell’Aberdeen. La trattativa sembrava sul punto di chiusura con il club scozzese, ma la fumata bianca non è arrivata. E nel frattempo si è registrato l’inserimento dell’Hellas Verona. Anche la società scaligera ha messo gli occhi sul centrocampista della nazionale albanese. Ramadani, 27 anni, farà valere probabilmente la propria volontà, ma la società scozzese a questo punto alzerà le proprie pretese economiche. Il Lecce cercherà di convincere l’Aberdeen magari alzando la propria offerta e facendo leva, appunto, sulla volontà del calciatore convinto da Corvino e Trinchera a trasferirsi in maglia giallorossa. Nelle prossime ore sul trasferimento del centrocampista albanese potrebbe arrivare la fumata bianca, ma adesso bisogna fare i conti pure con la concorrenza.

Il club giallorosso tra il possibile affare e la caccia al sostituto