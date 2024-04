Lecce-Empoli, diretta: si parte

Lecce-Empoli non vale la salvezza ma chi vince fa un passo avanti importante. Al Via del Mare uno scontro diretto che può valere tantissimo, anche in prospettiva futura. Si gioca davanti a circa 27mila spettatori: nonostante la bella giornata sono tanti i tifosi che hanno preferito la partita al mare.

Lecce-Empoli diretta

5' Gol dell'Empoli.

Tap-in vincente di Cerri. Il Lecce protesta, perché l'azione era partita da quel tocco di mano di Caprile.

4' Protesta il Via del Mare. Caprile ha raccolto un pallone con le mani probabilmente fuori dall'area.

1' Si parte al Via del Mare!

15.03 Anche la Curva dell'Empoli ha omaggiato lo storico tifoso del Lecce scomparso ieri.

15.00 Anche la squadra e il presidente Saverio Sticchi Damiani hanno omaggiato Salvatore "Balilla" Giannone con una corona di fiori nei pressi dello striscione.

14.58 "Il tuo urlo in eterno...buon viaggio Salvatore". La Nord ricorda Salvatore, storico corista e figura cardine del tifo giallorosso.

14.55 E' il debutto del nuovo maxischermo al Via del Mare.

14.53 Tra gli spettatori anche il premio oscar Andy Garcia, nel Salento per girare un film.

14.50 Tutto pronto al Via del Mare per Lecce-Empoli. Leggero vento e temperatura piuttosto calda.

Lecce-Empoli, le formazioni ufficiali

LECCE - Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Oudin, Piccoli.

EMPOLI - Caprile, Bereszysnki, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni S., Pezzella; Zurkowski, Cancellieri; Cerri.