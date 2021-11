Lecce-Cosenza, tre gol e tre punti: i giallorossi ricominciano a volare

Il Lecce chiude subito, nel secondo tempo, col gol di Bjorkengren, la sfida contro un Cosenza mai pericoloso nella prima frazione dell’incontro, inconsistente finché Zaffaroni non ha immesso forze fresche in campo. Il Lecce fino ad allora ha dominato, in scioltezza, e colpito due pali. Poi al 67’ minuto il sussulto degli ospiti con la marcatura di Caso. Quindi i silani sono diventati briosi in avanti, ma molto attenta è stata la difesa giallorossa. Il Lecce ha provato ad arrotondare, ma l’incisività offensiva si era affievolita. Alla fine tre punti meritati per la squadra di Baroni.

Secondo tempo

95': finita: tre a uno

90': si giocherà per quattro minuti oltre il tempo previsto

90': cambi per il Lecce: Blin esce, entra Hjulmand; fuori Majer, dentro Barreca

87': gol annullato a Coda per fuorigioco

79': Baroni fa uscire Di Mariano, entra Listkowski

79': Gori ci prova dalla distanza, palla alta

78': altre forze fresche per gli ospiti: esce Caso, entra Pandolfi

77': a fil di palo il destro di Rodriguez da fuori area

76': stoccata di Majer da una trentina di metri: palla non troppo oltre il legno orizzontale

75': insidioso cross dei silani da sinistra, presa aerea sicura di Bleve

74': le punte calabresi pressano i disimpegni dei giallorossi, mettendo i salentini in difficoltà. Il Cosenza è ora più vivace

72': bella azione del Lecce, Di Mariano va sul fondo a destra, effettua un cross rasoterra teso, ma non trova compagni in area

67’: Gol! Contropiede del Cosenza, segna Caso: 3-1

64': cambi per il Cosenza: esce Anderson, entra Florenzi; dentro Corsi, fuori Bittante; in campo Gerbo, esce Palmiero

63': cambio del Lecce: Rodriguez in campo, esce Strefezza tra gli applausi

62’: altro assalto giallorosso con un tiro da distanza ravvicinata. Palla ancora in area, i leccesi sono a un passo dalla porta, ma poi l’azione sfuma

62': palo del Lecce colpito da Calabresi a seguito di un'azione di forza in area

60': dalla destra il bomber Coda impegna Vigorito in una facile parata. La cantilena dei tifosi rossoblù sembra vivere in osmosi con la loro squadra, che stenta a creare qualcosa quando, sporadicamente, arriva sulla trequarti avversaria

58': palo di Di Mariano su colpo di testa a due passi dalla porta

57’: bordata di Strefezza da destra, ma la palla vola troppo in alto ed esce dell'altra parte

52': telefonata di Blin da fuori area per Vigorito. Il Lecce ora manovra in scioltezza

50': scontro fra Vigorito e Di Mariano , il portiere resta a terra infortunato, poi si rialza

46': Gol! Rocambolesca rete di Bjorkengren, perfettamente servito in area da un taglio filtrante: supera l'uscente portiere vincendo un rimpallo: 0-3

46': si ricomincia: l'ex Vigorito si posiziona fra i legni vicini alla curva Nord, applausi per lui

Partita non bella, ma le contendenti giocano palla a terra, come si conviene al buon calcio.

Il Lecce detta legge, il Cosenza spera di pungere nel contropiede. Ma Bleve è rimasto spettatore non pagante. Sull’altro fronte invece l’ex di turno Vigorito incassa due gol: prima Strefezza con una staffilata dalla distanza, poi Coda con un bel colpo di testa. Il portiere dei silani si è dovuto impegnare anche su altre conclusioni dei salentini. Ottima prova di Strefezza, spina nel fianco dei cosentini dalla destra; bene Majer, che prova a mettere ordine in mediana.

Primo tempo

49': fine primo tempo: 2-0

46': Gol! Azione da manuale del calcio: cross di Calabresi dalla fascia destra e incornata di Coda che spedisce la palla all'angolo più lontano: 2-0

45': decisi due minuti di recupero. Incessante l'incoraggiamento della nutrita schiera di tifosi calabresi

43': incursione silana sulla destra, coronata da un tiro sbilenco

42': i calabresi provano a battere Bleve con una botta dalla distanza, ma il tiro incontra sonoramente la testa di Lucioni

37': Strefezza in velocità serve per la via centrale Coda, ma il passaggio filtrante è lungo. Il Lecce detta le danze

36': tiro di Coda da posizione centrale al limite dell'area, servito da azione condotta da Meccariello: Vigorito si salva nuovamente anche grazie a una deviazione

30': Gol! Staffilata micidiale di Strefezza da una ventina di metri, palla all'angolo alla destra di Vigorito: 1-0

28': sugli sviluppi della punizione i leccesi protestano per un fallo di mano in area, la palla arriva a Majer, che ci prova da fuori, ma, anche grazie a una deviazione, Vigorito para

27': fallo sul vertice destro dell'area di rigore ai danni di Strefezza, ammonito Bittante per tale scorrettezza

24': debole colpo di testa di Strefezza su cross di Di Mariano giunto da sinistra

20': Scontro di gioco e timore in campo, chiamati subito i soccorsi per Blin e Gori. I giocatori si rialzano, le barelle escono dal rettangolo verde. Gori ammonito

19': Majer non riesce a incornare sul traversone dalla sinistra, palla a Coda che spara da destra verso il palo più lontano, ma gli si oppone Vigorito

16': corner del Lecce, un colpo di testa giallorosso, poi quello di un silano, palla sul fondo

15': cambio per i cosentini: entra Minelli, esce Tiritiello

13': azione corale del Lecce in avanti, i salentini guadagnano il corner

11': atterrato Di Mariano mentre questi in velocità provava a entrare in area dalla corsia mancina, l'arbitro fa proseguire il gioco

8': ammonito Blin per un tackle compiuto poco dopo il centrocampo

6': Lecce vicino al gol: cross di Strefezza da destra, Coda incorna : palla poco oltre la traversa

4': Lucioni sbaglia l'appoggio di testa a Bleve, palla in angolo

2': Cosenza in avanti con un tiro da fuori area, palla smorzata dalla difesa leccese, quindi facile preda di Bleve

1’: calcio d’inizio battuto dal Cosenza. Ospiti in completo bianco, il Lecce indossa la consueta maglia giallorossa a righe alternate e i pantaloncini blu scuro. Si gioca su terreno in buone condizioni, sotto un cielo grigio, tant’è che sono stati accesi i fari dello stadio.

L'attesa per il match

Quattro vittorie consecutive, tre pareggi nelle più recenti giornate, nove risultati utili di fila e solo quattro squadre più avanti: nel giorno della ricorrenza del primo novembre il Lecce prova a "santificarsi" aggiungendo una vittoria alla sua dignitosissima marcia. Ardua l’impresa, però contro il Cosenza, la rivelazione del campionato cadetto. Anche perché sono otto i giocatori non disponibili per Marco Baroni. Mancheranno Tuia ed Helgason, Gabriel e Dermaku, Gargiulo e Hjulmand, Olivieri e Rodriguez.

«Niente alibi: in campo per vincere»

Il mister ha detto ai suoi ragazzi di non volere alibi, quindi pretenderà la conquista dei tre punti anche da chi sostituirà i titolari inamovibili o quasi. Anche il Cosenza cerca altari. Ripescata in cadetteria, ha allestito in fretta una squadra che si sta facendo apprezzare. Solo tre punti di distacco, infatti, fra giallorossi e silani, anche se differente cammino: salentini imbattuti da nove giornate, incostanti i rossoblù. Undicesima giornata. I ragazzi di Baroni sono reduci da tre pareggi, nonostante abbiano espresso buone qualità; quelli allenati da Marco Zaffaroni hanno ritrovato il sorriso battendo la Ternana. Non potrà schierare Del Favero, Eyango, Boultam e Väisänen. Molto dura si annuncia questa sfida, che nessuno vuole troppo in tema anche con l’altra festività di questi giorni: domani si commemorano tutti i morti...

LE FORMAZIONI

LECCE: Bleve, Lucioni, Meccariello, Coda, Di Mariano, Björkengren, Gallo, Strefezza, Blin, Calabresi, Majer. In panchina: Gabriel, Vera, Paganini, Bjarnason, Gendrey, Vulturar, Listkowski, Barreca, Gonzalez, Hjulmand, Felici, Rodriguez. Allenatore: Baroni

COSENZA: Vigorito, Carraro, Regione, Giri, Caso, Anderson, Tiritiello, Pirrello, Palmiero, Bittante, Situm. In panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, Millico, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Florenzi. Allenatore: Zaffaroni