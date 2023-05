Il Lecce continuerà la preparazione oggi al Via del Mare con un allenamento mattutino. Il tecnico Baroni lavorerà con la squadra sul terreno dello stadio leccese in vista della sfida di mercoledì contro la Juventus all’Allianz Stadium (ore 18). Contro i bianconeri torinesi non ci sarà Strefezza che dovrà scontare la squalifica per raggiunto limite di ammonizioni. L’allenatore sta riflettendo su chi dovrà sostituire il brasiliano che tra l’altro è pure il capocannoniere della squadra leccese con otto gol, l’ultimo messo a segno contro l’Udinese e valso l’importantissima vittoria della compagine leccese. Due le opzioni: avanzare Oudin sulla linea di attacco oppure promuovere l’innesto dal primo minuto di Banda. Come successo al Meazza contro il Milan quando Baroni lasciò inizialmente in panchina Strefezza inserendolo solo nel secondo tempo. Bisogna capire quanto Baroni terrà in considerazione la diffida di Banda il quale, se ammonito, salterebbe la partita contro il Verona in programma domenica sera al Via del Mare. Non è da escludere, tuttavia, lo spostamento di Oudin sulla linea d’attacco con il ritorno dal primo minuto di un fra Gonzalez e Maleh. Ieri, intanto, la squadra si è allenata sul campo dell’Acaya Resort. Tutti disponbili ad eccezione di Pongracic il quale continua a seguire un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Da domani, infine, parte la vendita dei biglietti per Lecce-Verona.