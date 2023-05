La Pallacanestro Nardò fa la storia, per la prima volta è nei playoff per la A1

Monumentali. Una gara che fa già parte della storia dell’”Andrea Pasca” Nardò. La vittoria ottenuta in casa della Benacquista Latina regala alla formazione granata l’accesso ai playoff promozione per la serie A1. E che festa sia allora. Un sogno che diventa realtà per Gennaro Di Carlo ed i suoi ragazzi, semplicemente strepitosi nel raggiungere questo traguardo nonostante l’innumerevole serie d’infortuni che hanno condizionato il cammino sin dal raduno estivo. Ma questo gruppo ha fatto sempre quadrato, compattandosi nei momenti di maggiore difficoltà e adesso brinda ad un traguardo assolutamente meritato. Finisce 77-78 una partita ricca di emozioni con Nardò che allunga alla fine del primo tempo, grazie a un secondo quarto da 27-10, e con Latina che recuperà dopo l'intervallo e, soprattutto, nell'ultimo quarto grazie ad un parziale di 29-14. Ma Nardò tiene e vince una partita storica.

Latina-Nardò 77-78

Benacquista Latina: Viglianisi 16, Alipiev 14, Cleaves 23, Parrillo 3, Cicchetti 6, Moretti 4, Fall 2, Rodriguez 2, Durante, Cacace 7. All.: Gramenzi.

HDL Nardò: Parravicini 12, Donda 6, Stojanovic 11, Baldasso 7, Zugno 5, La Torre 15, Smith 20, Borra 2. N.e.: Quarta, Buscicchio, Baccassino. All.: Di Carlo.

Arbitri: Foti, Marzulli, Ugolini.

Note – Tiri da due: Latina 16/41, Nardò 15/37. Tiri da tre: Latina 9/29, Nardò 11/30. Tiri liberi: Latina 18/23, Nardò 5/19. Rimbalzi: Latina 48 (Moretti 9), Nardò 40 (Donda 10). Valutazione: Latina 82 (Cleaves 31), Nardò 83 (La Torre 17).