Infortunio all'arbitro, sospesa la partita Manfredonia-Fidelis Andria

Sospesa definitivamente a fine primo tempo la partita (del girone H di Serie D) del Miramare tra Manfredonia e Fidelis Andria per via dell'infortunio occorso al direttore di gara, Lupinski di Albano Laziale, probabilmente stiratosi (in attesa di indicazioni più certe).

Il match riprenderà: data da destinarsi

Ospiti avanti di due reti grazie al rigore di Scaringella e al guizzo di Jefferson. Il match riprenderà, in data da destinarsi, dallo 0-2 e dal primo minuto della ripresa.