I Giochi del Mediterraneo slittano: si faranno dal 22 agosto al 4 settembre

Buone notizie da Tirana per i Giochi del Mediterraneo 2026. A causa della concomitanza con i Mondiali di calcio, in programma tra il 19 giugno e il 19 luglio, il Comitato internazionale ha aperto allo slittamento dei Giochi che così si svolgeranno dal 22 agosto al 4 settembre.

Il vertice

Altra novità è quella di scartare l’idea del villaggio degli atleti a Castellaneta marina per restare invece negli alberghi di Taranto. In più, le rappresentative nazionali alloggeranno anche in una nave da crociera a Mar Grande. Ok anche allo stadio del nuoto fatto a stralci. A “benedire” l’edizione tarantina dei Giochi anche il presidente albanese Edi Rama. Soddisfatti il commissario Ferrarese e il sindaco Melucci.

«Si è trattato di uno dei meeting tra i più costruttivi tra le parti. Ora si deve individuare in fretta il nuovo direttore generale del Comitato organizzatore e la struttura tecnico-amministrativa, in grado di prendere contatto con le federazioni sportive e i partner della famiglia mediterranea».

Così il sindaco di Taranto dopo l'incontro di Tirana.«Siamo molto soddisfatti, tutti i punti più critici - ha aggiunto Melucci - e le priorità organizzative sono stati posti all'attenzione del Comitato internazionale, in un clima di rinnovata sintonia e fattiva collaborazione».