Tony Hadley in concerto in Puglia con l'Orchestra della Magna Grecia: tre date

Tony Hadley, torna in Italia, e più precisamente in Puglia, per un evento speciale nei teatri in 3 date: Tony Hadley sarà in concerto con l'Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano.

Erano gi anni '80 quando gli Spandau Ballet incarnavano al meglio lo spirito new romantic musicale e non solo: indimenticabile il look. Giacche con spalline, ciuffi mordibi a contendersi la scena musicale con in Duran Duran in un tormentone - passato alla storia - tra gli amanti di Tony Hadley e dei fratelli Kemp e i fans sfegatati di Simon Le Bon e John Taylor (o Nick Rhodes se volete).

Le date



Lo show, che toccherà Bari il 31 ottobre (Teatro Petruzzelli), Foggia il 5 novembre (Teatro Giordano) e Taranto il 6 novembre (Teatro Orfeo), sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”.

In questo viaggio per la Puglia, Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover, in una nuova veste, raffinata ed elegante, grazie agli arrangiamenti dell’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano.

Le dichiarazioni

«L’affetto dimostrato dall’Italia nei miei confronti è sempre molto forte. Ne sono grato e non posso che ringraziare attraverso la mia musica. Sono felice di poter tornare e avere l’onore di essere accompagnato da una prestigiosa orchestra come L’Orchestra della Magna Grecia, che ha dato alle mie canzoni un vestito totalmente nuovo, incantevole e inedito, che sono sicuro piacerà al pubblico», commenta Tony Hadley.



L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in “Goodbye Malinconia”, con Nina Zilli in “The fair tales of New York”), nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”, e recentemente a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato “Through the Barricades” e l’ultimo singolo “Obvious”.

Le info

Info date e biglietti su www.internationalmusic.it