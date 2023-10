Cinema, food, arte e horror: ecco cosa fare stasera in Puglia. Tutti gli eventi in programma

Ultimo sabato di ottobre tra musica, cinema, concerti e food. Anche in questo weekend che anticipa il ponte di Ognissanti il programma di eventi è ricco in tutte le province. A Francavilla Fontana riflettori accesi su "QCine", due giorni di cinema, cibo e incontri con personalità importanti dal mondo della cultura e dello sport. Questa sera protagonista il campione olimpico, mondiale e europeo di pugilato Patrizio Oliva. A Lecce è la musica ad essere protagonista con il concerto dei Nu-Shu alle Officine Cantelmo nell'ambito della sessione autunnale della rassegna Dischi Parlanti. A Castellana torna “Halloween Creepy Cave”, brividi e horror nelle grotte. Cosa fare stasera in Puglia? Scorri le slide.