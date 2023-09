Scuola, ecco il nuovo calendario scolastico 2023/24. In Puglia in aula il 14 settembre/Le date di vacanze e ponti

Il nuovo calendario scolastico, per l'anno 2023/2024, è stato pubblicato. A rendere note le date di ogni regione è il ministero dell'Istruzione e del Merito. I primi a tornare in classe (martedì 5 settembre) saranno i ragazzi della provincia autonoma di Bolzano. Gli studenti pugliesi, invece, avranno ancora qualche giorno di vacanza, l'inizio delle lezioni è prevista per Giovedì 14 settembre.

Ecco i giorni di vacanza previsti per ogni regione



Inizio delle lezioni: ecco le date

I primi studenti a tonare sui banchi di scuola saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano. Il rientro per loro è previsto per martedì 5 settembre. Lunedì 11 settembre la campanella suonerà per gli studenti della Valle D'Aosta e della Provincia autonoma di Trento. Il giorno dopo, il 12, sarà il turno della Lombardia. Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto inizieranno le lezioni mercoledì 13 settembre. Giovedì 14 torneranno a scuola i ragazzi di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. Le ultime regioni ad aprire le scuole saranno Emilia-Romagna, Lazio e Toscana (15 settembre).