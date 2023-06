Il Lecce sceglie il tecnico, tutte le ipotesi. E spunta Andrea Pirlo

Erano due anni che Pantaleo Corvino non aveva sulla propria agenda nomi di allenatori per il Lecce . La scorsa estate, dopo la promozione in Serie A, aveva subito trovato l’accordo con Marco Baroni, confermato sulla panchina del la squadra giallorossa e artefice prima del ritorno nella massima serie e successivamente della salvezza conquistata lo scorso 28 maggio a Monza. Adesso Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera si confrontano, valutano, scoprono una ad una le carte dei papabili per la panchina giallorossa , rimasta vuota dopo la separazione da l tecnico fiorentinio consumata si martedì mattina. Chi arriverà sarà il terzo tecnico da quando Corvino è tornato a lavorare per il club gi a llorosso, per la prima volta con la compagine societaria presieduta da Saverio Sticchi Damiani. Che convinse Corvino ad accettare la proposta del Lecce. Nel 2020 sembrava scontata la conferma di Fabio Liverani, ma l’improvviso dietro front dell’allenatore romano costrinse Corvino, in tempi ristrettissimi, a individuare di corsa un altro tecnico. Fu scelto Eugenio Corini, il quale si legò al Lecce per tre stagioni. Ma lasciò la squadra giallorossa dopo appena un campionato, concluso ai play off con l’eliminazione ad opera del Venezia. Ecco, allora, la venuta di Baroni. Scelta ponderata, scommessa vinta.

Oggi come due anni fa Corvino ha più tempo per valutare attentamente la nuova guida tecnica della squadra. Anche se bisogna fare in fretta perché il mercato degli allenatori si consuma in pochi giorni; si parte da loro per poter poi impostare la campagna trasferimenti. Sono giorni, anzi ore decisive per la scelta del nuovo allenatore del Lecce. La rosa sembra molto ristretta. Adesso. Prima era ben più ampia e comprendeva, frutto pure della fantasia dei tifosi, i nomi di Rino G attuso, Filippo Inzaghi e a nche quello di Cristiano Lucarelli . Le ultime indiscrezioni portano, invece, ai nomi di Roberto D’Aversa e Leonardo Semplici. Roberto D’Aversa è fermo dal gennaio 2022 quando la Sampdoria decise di sollevarlo dalla guida tecnica della squadra blucerchiata. Con la formazione doriana il modulo, almeno quello prevalente, era il 4-4-2. In precedenza, alla guida del Parma, dove ha vissuto un bel ciclo dal 2016 al 2020, con i ducali portati dalla Serie C alla Serie A, ha lavorato sul 4-3-3. Sembra, dunque, l’allenatore ideale per poter continuare a lavorare sul solco tracciato da Baroni e da Corvino e Trinchera, i quali hanno individuato i calciatori più funzionali a tale modulo. Potrebbe essere Lecce la piazza che permetterebbe al tecnico , nato a Stoccarda nel 1975 da genitori abruzzesi, di ripresentarsi in Serie A. A distanza di dieci anni Baroni e D’Aversa si potrebbero avvicendare sulla stessa panchina: allora, era il 2013, fu a Lanciano. D’Aversa fu scelto come successore di Marco Baroni; questa volta, a Lecce, può accadere il contrario, con D’Aversa chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Baroni.