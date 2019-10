Il Fasano avanza agli ottavi, stop al Taranto

Vittoria di prestigio per il Fasano in Coppa Italia a spese del Taranto. Al Curlo la formazione guidata da Laterza ha superato i rossoblù con un pirotecnico 3-2, recuperando due volte lo svantaggio e poi sorpassando gli jonici nel finale per 3-2. Il Fasano accede agli ottavi di finale. Questi i gol: vantaggio del Taranto con Croce al 37', pareggio di Corvino su rigore al 60', nuovo vantaggio rossoblù al 64' con Matute e nuovo pari fasanese con Diaz al 68', autore poi del definitivo 3-2 al 78'.





