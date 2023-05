Il Bari non va oltre l'1-1 a Modena, la serie A passa dai playoff, Genoa promosso

Il Bari ha covato fino a pochi minuti dalla fine della 36a giornata del campionato di serie B il sogno della promozione diretta in serie A. Anzi, fino al 91'. Quando sui piedi di Di Cesare si è materializzato il pallone della vittoria a Modena, deviato invece in calcio d'angolo dal portiere. L'1-1 finale contro i canarini, maturato al termine della solita gara gagliarda dei biancorossi (vantaggio barese di Ricci su assist di Pucino al 34' e pareggio modenese su rigore di Diaw al 77'), sancisce la promozione diretta nella massima serie del Genoa. I rossoblù battono infatti l'Ascoli per 2-1 a Marassi (gol di Bali e Badeli per il Genoa al 16' e al 63' e gol marchigiano di Marsura al 66' dopo rigore ligure sbagliato da Coda) e festeggiano il ritorno in A dopo solo un anno di purgatorio. Per il Bari la stagione continua ai playoff, traguardo meritatissimo per l'ottimo torneo fin qui disputato dalla neopromossa formazione di Michele Mignani.

La fotogallery di Domenico Bari