Nuovi casi di positività: la Asl blocca il Brindisi per 10 giorni

La Happy Casa Brindisi è costretta a fermarsi. Il Covid-19 è tornato a bussare prepotentemente alla porta del club biancazzurro e di conseguenza, al fine di evitare ulteriori rischi, la Asl ha disposto la sospensione dell'attività per i prossimi 10 giorni. Di conseguenza, la formazione biancazzurra sarà costretta a saltare le prossime partite del campionato di serie A.

La nota del club di Marino

Il Brindisi Basket ha diffuso un comunicato stampa per spiegare la situazione: "Si rende noto che a seguito di nuove positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha disposto un periodo di isolamento per il gruppo squadra di giorni 10. Durante il periodo di quarantena gli atleti risultati negativi potranno svolgere attività in forma individuale nel rispetto dei protocolli vigenti".