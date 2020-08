Corvino all'Us Lecce, la presentazione e le sue prime parole: «Torno con grande emozione e con idee precise per il futuro»

Ultimo aggiornamento: 14:22

Grande entusiasmo per il ritorno a Lecce di Pantaleo Corvino . Il nuovo responsabile dell'area tecnica è stato presentato a palazzo Bn e, per un momento, l'amarezza per la retrocessione in serie B ha lasciato spazio alla voglia di riscatto di tutto l'ambiente giallorosso.«Essere qui per me è un onore e una scelta di cuore - ha detto Corvino -. Quando il presidente Saverio Sticchi Damiani mia ha chiamato ero in contatto con altre società, ma gli ho detto subito che il mio desiderio era quello di tornare a casa avendo, tuttavia, anche bisogno di rappresentare la mia idea. Perché io al mio allenatore chiedo sempre di avere un’idea, che è quella di tenere conto delle caratteristiche. E' in questo modo che cerco sempre di arrivare all’obiettivo che mi prefiggo». Queste le prime parole di Corvino.