Bari-Brescia diretta: i biancorossi costretti a vincere per andare ai playout. Le formazioni: Nasti con Puscas

Bari-Brescia, ora vale tutto. Il Bari deve vincere per arrivare ai playout, le rondinelle cercano tre punti per agguantare un miglior piazzamento playoff. Al San Nicola l'ultima spiaggia (e l'ultima giornata) per la squadra di Federico Giampaolo. Circa 20mila i presenti.

Sul sito di Quotidiano la diretta testuale del match, con gli aggiornamenti dagli altri campi.

Bari-Brescia diretta

20.28 Squadre in campo.

Bari-Brescia diretta, le formazioni ufficiali

BARI (4-2-3-1) – Pissardo, Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maiello, Benali; Achik, Acampora; Sibilli; Nasti, Puscas. All. Giampaolo.

BRESCIA (4-3-2-1) – Lezzerini; Huard, Bisoli, PapettiDickmann; Besaggio, Van de Looi, Bertagnoli Bjarnason, Galazzi; Bianchi