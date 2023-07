Prima il portiere, poi il centravanti. La strategia del Lecce sul mercato: Dragowski primo obiettivo, spunta anche Strakosha

Tre acquisti per ora in casa Lecce. Maleh, Almqvist e Pongracic. L'unico volto nuovo per il momento è quello dell'attaccante esterno svedese proveniente dal Rostov. Sicuramente non bastano per completare la rosa che ha bisogno di diversi innesti ancora. In ogni reparto. D'Aversa avrà bisogno di due interpreti per ogni ruolo. Difficile che prima dell'avvio della preparazione estiva a Folgaria possano arrivare un attaccante e un portiere. Due ruoli fondamentali che sono scoperti. Per quest'ultima posizione ci sono Ceesay, forte di un primo anno di esperienza in Serie A, e Voelkerling. L'anno scorso il giocatore gambiano varcò il confine svizzero, proveniente dallo Zurigo, per misurarsi con la Serie A italiana. Può essere contento del bottino di gol che ha messo da parte nel suo primo campionato in Italia. Sei reti non sono poche. Le stesse che fece, ad esempio, Pedro Pablo Pasculli, il primo attaccante straniero in Serie A nella storia del Lecce, al suo debutto in Italia. Ceesay come Pasculli. L'argentino realizzò pure due gol in Coppa Italia. Nella scuderia di attaccanti, nella passata stagione, c'era pure il debuttante Colombo rientrato al Milan nonostante il Lecce abbia tentato di trattenerlo esercitando il diritto di riscatto.

Chi sarà il bomber?

La domanda che si fanno i tifosi è questa: chi vestirà i panni del bomber? Corvino e Trinchera ci stanno lavorando.

Potrebbe arrivare dall'Italia, ma visto il flusso degli ultimi due anni, è probabile che Corvino stia sondando altri mercati, esteri. Il dirigente salentino e lo stesso Trinchera cercano di lavorare a fari spenti finché possono. Come fu l'anno scorso per Umtiti e lo stesso Pongracic, quest'ultimo certamente sconosciuto ai più. Ma come lo stesso Ceesay. Bisogna aspettare per scoprire chi affiancherà Ceesay e lo stesso Voelkerling, il quale sembra destinato a proseguire in maglia giallorossa.In ritiro ci sarà pure lo spagnolo Pablo Rodriguez. Rientrato dal prestito semestrale al Brescia. L'attaccante lavorerà inizialmente con D'Aversa. E chissà se il nuovo allenatore del Lecce non troverà il modo per accendere l'ex canterano del Real Madrid. Per il reparto offensivo, ma per il ruolo di esterno, il Lecce sembra interessato ad Alessio Zerbin. Il calciatore, 24 anni, era stato accostato al Lecce già nei mesi scorsi. Capitolo portiere. Il polacco Dragowski è sempre dato in quota Lecce. È stato Corvino ad averlo portato alla Fiorentina. Adesso è finito alo Spezia e con i liguri è retrocesso in Serie B; categoria che sta un po' stretta all'estremo difensore, il quale pare abbia comunque mercato. E in questi casi può fare la scelta migliore, per ingaggio e destinazione, ma l'ultima parola spetta alla società ligure. E oltre a Terracciano, nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Strakosha, quasi 200 presenze con la Lazio dal 2016 al 2022, e ora al Brentford, in Inghileterra, dove non ha mai giocato.