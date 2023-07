La difesa del Lecce potrebbe aprire le porte a Lorenzo Venuti. Il calciatore da pochi giorni è un ex Fiorentina. Infatti la società viola non ha rinnovato il contratto al difensore di Montevarchi che nell’ultimo campionato di Serie A ha giocato diciassette volte , mentre cinque volte ha giocato in Conference League. Un’opportunità che Corvino e Trinchera stanno pensando di cogliere soprattutto se le voci che riguardano una possibile partenza di Gendrey trovassero presto seguito. Per Venuti si tratterebbe di un ritorno nel Salento. Dopo quattro anni. In giallorosso ha lasciato bei ricordi con la conquista della promozione in Serie A targata Fabio Liverani. Fu una bella annata per il calciatore toscano che si confermò pedina valida tanto che la Fiorentina lo rivolle in viola . E così Venuti salutò tutti e tornò alla casa madre dove era cresciuto facendo tutta la trafila delle giovanili prima di intraprendere strade più impegnative con le esperienze di Pescara, Brescia e Benevento, in Serie B. La tappa abruzzese fu sfortunata per Venuti a causa di un infortunio. Stagione da dimenticare e pensiero rivolto a quella successiva che lo vide protagonista a Brescia dove collezionò 27 presenze. Il suo passaggio alle rondinelle durò l’arco di una sola stagione.

