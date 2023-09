Cerignola-Brindisi 3-1. Danucci: «In gara fino all'espulsione»

Seconda sconfitta su altrettante partite per il Brindisi, che perde a Cerignola per 3-1. Dopo un ottimo avvio il Brindisi ha subito il ritorno del Cerignola che poi nella ripresa, con un uomo in più, ha legittimato la vittoria. Un pizzico di amarezza per mister Danucci, soprattutto per l’ottimo approccio alla gara della sua squadra. «Abbiamo cominciato bene, credo che nel primo tempo non abbiamo affatto demeritato. Siamo rimasti in partita fino all’espulsione che ci ha lasciato in inferiorità numerica - commenta -. Non credo che fino ad allora avevamo demeritato, tutt’altro. Dispiace ma ora dobbiamo guardare avanti, sappiamo che quello di serie C è un campionato difficile, dove non ti perdonano nulla e ti puniscono alla prima disattenzione, come è accaduto a noi questa sera. Dobbiamo crescere, dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere e imparare a calarci meglio in questa categoria dove nessuno ti perdona nulla». Il rammarico, grande, è per il raddoppio di Lombardi annullato dal direttore di gara. «Mi piacerebbe rivedere tanto gol annullato - continua Danucci - Non credo ci fosse un fallo, credo che il nostro secondo gol fosse un gol regolarissimo. È stata una partita maschia, molto fisica». Giovedì c’è la gara col Monterosi: serve muovere la classifica. «Dobbiamo pensare a recuperare le energie - conclude Danucci - Ai ragazzi non posso rimproverare nulla sotto l’aspetto dell’impegno. Dobbiamo però crescere sotto l’aspetto mentale». Sorride invece Ivan Tisci che con il Cerignola, dopo due pareggi, conquista la prima vittoria in campionato. «Credo che alla fine è stata una vittoria meritata e fortemente voluta dai ragazzi - commenta il tecnico del Cerignola - Sono contento soprattutto per loro e per la società.

Il Brindisi ha approcciato bene. Sono tre punti importanti soprattutto perché aumentano la consapevolezza nelle nostre capacità e danno fiducia».