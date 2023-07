Brindisi, esordio in campionato con Reggio Emilia. La stagione finisce sul parquet di Brescia

Saràil primo avversario dellanel campionato di serie A di basket 2023-2024. Il calendario è stato pubblicato pochi minuti fa dalla Lba. La formazione di Corbani comincerà dunque il proporio cammino alcontro UNAHOTELS mercoledì 4 ottobre 2023. Primo match in trasferta della stagione domenica 8 ottobre sul parquet di. Il calendario, come è noto, è asimmetrico per cui il girone di ritorno sarà completamente diverso. La stagione regolare della squadra di coach Corbani terminerà in casa didomenica 5 maggio con la speranza di aver centrato la qualificzione ai play off scudetto.