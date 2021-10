New Basket si scusa per il risultato: «Rimborseremo il pubblico per la prossima partita»

«La New Basket Brindisi si scusa per la prestazione di questa sera, preghiamo gli spettatori di conservare i biglietti saranno validi per la prossima partita casalinga di Champions League».

Lo ha detto lo speaker del PalaPentaseuglia tra il terzo e il quarto quarto della gara contro gli israeliani dell’Holon, dopo che il divario tra le due squadre si era spinto oltre i 30 punti. A chiedere che venisse diffuso il messaggio il presidente della società Nando Marino. Increduli gli spettatori alcuni dei quali pensavano si trattasse di uno scherzo. Invece poco dopo il messaggio è stato diffuso anche sui social. La società ha fatto mea culpa per la "pessima prestazione" impegnandosi a rifarsi al più presto.

Terzo quarto da 39-70. La società della @HappycasaNBB annuncia che il biglietto di questa sera é valido anche per la prossima partita in @BasketballCL per "scusarsi della pessima prestazione odierna" @LegaBasketA @parallelecinico #BasketballCL #ForzaBrindisi #ChampionsLeagueTipo pic.twitter.com/AkCCjWsG4d — supportersmagazine (@supportersmagaz) October 6, 2021

La partita

Brindisi perde nettamente la prima partita in Champions League contro i forti israeliani dell'Hapoel Holon e inizia in salita il suo cammino europeo. 88-61 il finale. Il primo quarto è senza storia, gli israeliani lo chiudono avanti di 20 punti (29-9) trascinati da Gray, un parziale che stordisce Brindisi. L'Happy Casa ci mette buona volontà per rientrare in partita al cospetto di un avversario di qualità ed esperto anche in campo europeo. Nel secondo quarto Zanelli e compagni sono più presenti in difesa ma il ritmo di Holon, che tira con il 60 per cento dal campo, è terrificante. Poi sale in cattedra Ragland che va a canestro con troppa facilità e per Brindisi son dolori. Parziale pesantissimo all'intervallo: Holon segna 49 punti, Brindisi ne somma 22. Un –27 che sa già di sentenza. Il terzo quarto (anche 26-62, passivo di -36) e l'ultimo quarto certificano che Holon è una gran bella squadra, completa, che vince con merito il confronto. Per Brindisi una prestazione da analizzare e una sconfitta da riuscire a mettere a frutto per collaudare i meccanismi e contiunare il percorso di crescita sia in campionato che in Europa.