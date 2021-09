Basket Brindisi, l'Happy Casa ko: sconfitta ai supplementari dal Trieste

La Happy Casa esce sconfitta 84-82 dopo un supplementare (18-16, 38-36, 57-56, 70-70 la progressione dei quarti) dai legni dell’Allianz Dome contro una Trieste che al 10° tentativo riesce così a sfatare il tabù Brindisi.

La partita

Le difficoltà di Brindisi si palesano nell’immediatezza. I biancazzurri partono infatti con il freno a mano tirato, litigando (non poco) al tiro (2/9). In attacco c’è solo e soltanto N.Perkins (6 dei primi 8 punti sono del pivot americano, che concluderà poi la sua partita con una doppia-doppia da 11 punti e 14 rimbalzi), nel frattempo Delia fa 16-8, prima che 8 punti consecutivi di Zanelli permettono alla formazione brindisina di restare a galla proprio sul finire del quarto (18-16). Dodici punti di Redivo (5/6 dal campo) e due a testa di Carter e Udom sembrano suonare la carica, permettendo di mettere il naso avanti al 18’ (32-34).

Brindisi però manca di continuità: al 25’ è nuovamente sotto nel punteggio (49-46), poi sono Redivo (17° punto mentre saranno 20 alla sirena del 45’ tirando 4/6 da 2 e 3/4 da 3), Zanelli (penetrazione) e Gaspardo (sottomano) ad inchiodare il +4 (49-53) al 28’. Sul finire del terzo periodo però Brindisi è punita da una tripla a testa di Cavaliero e Fernandez che fanno 57-56 al 30’.

L’equilibrio regna sovrano, nessuna delle contendenti riesce a dare la spallata decisiva. Brindisi tocca il nuovo +3 (62-65) al minuto 35 grazie alla tripla di J.Perkins e avrebbe pure la possibilità del +5 a -2’46” che viene però sprecato dallo 0/2 ai liberi di Nathan Adrian. Puntuale arriva subito dopo la conclusione dalla distanza di Mian che fa 67-67, poi ecco un’altra persa brindisina in attacco a -1’26”, Sul 70-70 ha il tiro della vittoria con J.Perkins, che però muore sul ferro. Il supplementare vede Trieste avanti nel punteggio (78-74) al 42’44 e a -22” (81-77), ma la squadra di casa non riesce a chiudere la contesa. Sul -3 (84-81) i viaggianti hanno la ghiotta opportunità d’impattare, ma il viaggio in lunetta di Nathan Adrian non sortisce gli effetti sperati. Marcatori: Konate 15, Delia e Gradzulis 13, Redivo 20, J.Perkins 15, N.Perkins 11.