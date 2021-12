Happy Casa Brindisi, una vittoria contro Treviso per riprendere la corsa

Uno scontro diretto con vista sulle Final Eight di Coppa Italia: Brindisi-Treviso di fatto è questo. La Happy Casa va alla ricerca della vittoria che manca da ben quattro partite, nonché di quell’equilibrio venuto meno nelle ultime settimane. Mercoledì in BCL i biancazzurri hanno dato un piccolo segnale di risveglio dal torpore, stasera bisogna ridestarsi ancora di più.

A quattro giornate dal termine del girone d’andata la corsa alla kermesse di Pesaro del prossimo mese di febbraio è apertissima. Brindisi è impantanata nel gruppone di squadre che sgomitano per staccare uno dei cinque pass ancora disponibili (Milano è matematicamente dentro, la Virtus Bologna quasi), da qui al 9 gennaio bisognerà ridurre i passi falsi ai minimi termini.

La “banda Vitucci” ha una ghiotta occasione: giocherà tre volte sui legni del PalaPentassuglia (dopo la sfida con Treviso, affronterà Pesaro e Napoli rispettivamente il 26 dicembre e il 9 gennaio) e solo una in trasferta (il 2 gennaio a Brescia). Guai allora a non saper cogliere l’attimo. Quella odierna è una partita da vincere, così da arrivare di slancio ai prossimi impegni (compreso quello -decisivo- di mercoledì in Israele con l’Hapoel Holon).

Contro la squadra allenata da coach Menetti sarà certamente una gara impegnativa. Nonostante l’assenza di Nikola Akele (il centro resterà fuori per un mese a causa di una gomitata presa mercoledì nella trasferta di Coppa a Riga che gli ha procurato una frattura blow out della parete mediale dell’orbita destra con parziale distacco della retina), Treviso resta pur sempre avversario di livello. «Sappiamo che affronteremo una partita difficile, torniamo con piacere al PalaPentassuglia dove, tra l’altro, c’è sempre un pubblico molto competente. Dobbiamo ritrovare in campionato quella rabbia agonistica che abbiamo un po’ perso», le parole del coach trevigiano Massimiliano Menetti.