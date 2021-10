Happy Casa Brindisi, pronta reazione: battuta Tortona 78-87

La pronta reazione dopo la pesante sconfitta infrasettimanale con Holon arriva puntuale e ben convincente per la Happy Casa in trasferta al PalaFerraris di Casale Monferrato contro il Derthona Tortona. Il risultato finale di 78-87 sorride ai biancoazzurri trascinati dal miglior Nick Perkins al career high in Serie A con 26 punti, 8 rimbalzi e 4 assist per una valutazione totale pari a 30. Ottimo l’impatto anche di Chappell a segno con 17 punti totalizzati quasi tutti nel primo tempo, e dagli italiani decisivi nell’ultimo quarto in particolare con il duo Zanelli (7 punti + 6 assist)-Udom (13 punti con 5/5 al tiro in 20 minuti). Prossimo turno di campionato in programma venerdì 15 ottobre al PalaPentassuglia alle ore 20:30 contro la Fortitudo Bologna.

TORTONA-BRINDISI 78-87

(18-24, 42-44, 63-66, 78-87)

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA: Mortellaro ne, Wright 6 (2/5, 0/1, 2 r.), Cannon 4 (2/3, 4 r.), Tavernelli 3 (0/1, 1/1, 3 r.), Filloy 7 (2/5, 1/3, 1 r.), Mascolo 16 (5/9, 2/4, 3 r.), Severini 3 (1/2 da 3, 1 r.), Mobio ne, Sanders 8 (1/2, 2/3, 2 r.), Daum 9 (2/3, 1/4, 5 r.), Cain 8 (4/8, 10 r.), Macura 14 (1/1, 3/6). All.: Ramondino.

HAPPY CASA BRINDISI: Carter, Adrian 12 (1/5, 2/2, 2 r.), J. Perkins 16 (2/2, 4/6, 3 r.), Zanelli 7 (1/4, 1/2, 3 r.), Visconti 1 (0/2 da 3, 1 r.), Gaspardo 9 (4/8, 0/2, 2 r.), Ulaneo ne, Redivo (0/1, 0/2, 1 r.), Chappell 17 (3/4, 3/4, 8 r.), Udom 13 (3/3, 2/2, 3 r.), N. Perkins 26 (9/13, 2/3, 7 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Giovannetti - Martolini – Di Francesco.

NOTE - Tiri liberi: Tortona 7/8, Brindisi 13/23. Perc. tiro: Tortona 30/61 (11/24 da tre, ro 6, rd 28), Brindisi 32/60 (10/20 da tre, ro 7, rd 25).