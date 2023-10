Brindisi, che tonfo. Il Taranto perde di misura a Crotone

Con i gol di Tavernelli, Montalto, Carretta e Proietti la Casertana fa la voce grossa al "Fanuzzi" di Brindisi portandosi sul 4-0 dopo poco più di un'ora di gioco. Il gol dell'1-4 finale di Bunino non serve a nulla ai biancazzurri di mister Danucci che subiscono una sonora sconfitta casalinga sulla quale riflettere. Brindisi in classifica sempre più giù, penultimo con 7 punti insieme al Monopoli che, invece, ha ritrovato il morale dopo il 3-0 sulla Virtus Francavilla. Proprio la Virtus sta attraversando un periodo nero con otto gol subiti nelle ultime due gare. Perde anche il Taranto, a Catania per 1-0, incassando il gol a metà ripresa al termine di una buona prova. I rossoblù di Capuano navigano a metà classifica.

SERIE C/C - 9ª giornata

-----------------------------------

Monopoli-V. Francavilla 3-0

Picerno-Messina 1-1

Cerignola-Latina 2-0

Crotone-Foggia 2-1

Giugliano-Potenza 0-0

Sorrento-Benevento 0-1

Turris-Juve Stabia 1-2

Brindisi-Casertana 1-4

Catania-Taranto 1-0

Avellino-Monterosi posticipo

-----------------------------------

Classifica: Juve Stabia 21; Benevento 18; Foggia, Cerignola, Latina 15; Crotone, Avellino, Picerno, Turris 13; Catania, Taranto, V. Francavilla, Casertana, Potenza 11; Messina 10; Giugliano 9; Sorrento 8; Monopoli, Brindisi 7; Monterosi 2.