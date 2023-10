Il Brindisi sfiora il colpo grosso con la capolista. Con la Juve Stabia finisce 1-1

E' finito in parità, 1-1, il posticipo del campionato di serie C tra Brindisi e Juve Stabia. In un Fanuzzi finalmente riaperto al pubblico la squadra biancazzurra ha rallentato la corsa della capolista andando vicinissimo alla vittoria. E sarebbe pure arrivata se nel convulso finale Ganz non avesse sbagliato il calcio di rigore del sorpasso. Davanti a circa 5 mila spettatori, il Brindisi ha sfoderato una prestazione di livello e nonostante l'iniziale svantaggio, firmato da Candellone su calcio di rigore, ad inizio ripresa ha agguantato il pareggio con una rete di Valente. La gara è stata particolarmente nervosa come dimostrano i due cartellini rossi estratti dall'arbitro Cavaliere di Paola: il primo al 17' del primo tempo all'indirizzo dello stabiese Romeo, il secondo invece al 35' del secondo al brindisino Galano protagonista di un fallo di reazione.

La classifica sorride

Il punto conquistato con merito contro la Juve Stabia consente al Brindisi di salire a quota 7 punti e con una gara ancora da recuperare contro il Catania. Sabato prossimo intanto i ragazzi di mister Danucci saranno impegnati allo stadio Zaccheria contro il Foggia. Un derby che si annuncia spettacolare.