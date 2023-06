Triangolare estivo di lusso: anche la Juventus a Bari? L'idea del club

Salernitana, Bari e... Juventus. Ipotesi di un triangolare di lusso al San Nicola di Bari ad agosto. L'ipotesi è quella di organizzare un grande evento amichevole, con il club biancorosso che ha già avuto dei contatti con la Salernitana, anche in virtù del gemellaggio tra le due tifoserie. E l'ideale - secondo la società di De Laurentiis - sarebbe avere un top club come ospite. È per questo che si cerca un'intesa per la Juventus, al ritorno dal tour negli Stati Uniti d'America. L'idea è giocare l'8 o il 9 agosto, in serata. E regalare al pubblico di Bari una notte di grande calcio.