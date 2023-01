Torna a Taranto il leader degli Spandau Ballet: sold out il concerto all'Orfeo

Non poteva che essere sold out il concerto di Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet, al teatro Orfeo di Taranto. Non una prima volta: sempre accompagnato dall'Orchestra Magna Grecia, Hadley si è esibito a Taranto anche nel 2015 e nel 2018. Ci torna lunedì 30 gennaio, alle 21, per una "passeggiata" nel suo sterminato repertorio, senza tralasciare alcune cover particolarmente care al cantante. Ad accompagnarlo, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

Un viaggio nella storia della musica

Il concerto è una sorta di celebrazione della lunga carriera di Hadley, che ha appena raggiunto il quarantennale, e degli Spandau, capostipiti del cosiddetto movimento del New Romantic. non mancheranno, in scaletta, brani che hanno fatto la storia della musica come “Through the Barricades”, “True” e “Gold”.