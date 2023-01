Cucine da incubo, tappa a Porto Cesareo per lo chef Cannavacciuolo

Lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo torna a Porto Cesareo per il suo seguitissimo «Cucine da incubo», dopo la visita di qualche anno addietro quando aveva cucinato, insieme con una famiglia del posto, la famosa zuppa di pesce alla Cesarina".

Il programma



Obiettivo di Cannavacciuolo: trasformare del tutto - dalle cucine allo stile fino al menù e quindi ai piatti - il ristorante cesarino "Il Porticciolo" di via Muratori, nel cuore della penisola Cesarea. La troupe che ha accompagnato l'amato chef campano è sbarcata in riva allo Jonio martedì scorso, trasformando per diversi giorni una parte del centro in un vero e proprio set televisivo, con tanti curiosi che per ore hanno atteso fuori pur di salutare proprio il simpatico Cannavacciuolo.

Com'è nello stile del format TV, l'obiettivo è quello di trasformare il ristorante in un posto più accogliente e frequentato soprattutto per la bontà dei suoi piatti. La troupe secondo le indiscrezioni di tanti Cesarini recatisi sul posto, sarebbe composta da uno staff di circa 50 componenti. A loro è toccato il compito di analizzare la location e organizzare al meglio le tante riprese che poi comporranno di fatto la puntata e che mostreranno la totale trasformazione del ristorante. Nelle prossime ore pare che sarà proprio il noto chef a mostrare a Porto Cesareo il lavoro fatto.