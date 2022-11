Quattro ristoranti, Alessandro Borghese torna a Lecce

Con il suo cappello da cowboy non è passato certo inosservato Alessandro Borghese a spasso per il centro di Lecce. Sono partite, infatti, le riprese per la nuova stagione di "Quattro ristoranti" e lo chef è tornato nel Salento, da cui era assente dalla prima edizione del 2015.

Avvistato in piazza Sant'Oronzo

Sono stati in tanti, questa mattina, a incrociarlo tra piazza Sant'Oronzo e le strade limitrofe, a chiedere un selfie o a rubare uno scatto, in attesa di conoscere quali saranno i ristoranti salentini che si sfideranno in trasmissione. La conferma del fatto che si sta girando "Quattro ristoranti" la dà lo stesso Borghese sui social, postando una serie di scatti che lo ritraggono a Lecce e un video, in particolare, in cui dichiara il suo amore per il Salento scegliendo come colonna sonora una delle più note canzoni dei Sud Sound System, "Le radici ca tieni".

Ma passando alla trasmissione, bocche cucite - naturalmente - su quali sranno i quattro ristoranti salentini in sfida nella prossima stagione. Di certo sono fuori concorso gli stellati "Bros", dove comunque Borghese è passato nel pomeriggio per un saluto agli chef Floriano e Isabella. I ben informati scommettono, però, che in gara ci sarà il ristorante Semiserio, a due passi da piazza Sant'Oronzo. Forse l'unico locale leccese prima che la troupe si sposti in provincia.