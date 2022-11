Il miglior pizzaiolo della Gran Bretagna? E' un pugliese

È pugliese il miglior pizzaiolo del Regno Unito. Si tratta di Thomas Valente, di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, che ieri sera ha vinto il premio come “Miglior pizza inglese” all’Award 2022.

La pizzeria a Glasgow, in Scozia

Il king della pizza d’oltremanica lavora Glasgow ed è capo pizzaiolo nella catena “Celliono”. A darne notizie è la pagina facebook del suo Comune d’origine: “Gravina e i suoi talenti. Apprendiamo con grande piacere del premio assegnato a Thomas Valente, che oggi lavora a Glasgow: è cresciuto a Gravina muovendo i suoi primi passi accanto a Fedele Guida, altro grande maestro nell'antichissima arte della pizza”, sottolinea l’amministrazione comunale di Gravina.