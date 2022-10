I 50 migliori grandi ristoranti d'Italia: due pugliesi in classifica

È l'Osteria Francescana a Modena (di Massimo Bottura) il miglior ristorante d'Italia per la categoria "grandi ristoranti". La guida di 50TopItaly assegna i premi per i migliori locali anche nella categoria "Grandi ristoranti". E ci sono due attività pugliesi. Sul podio, però, si piazzano Uliassi a Senigallia e D'O a Cornaredo (provincia di Milano), rispettivamente di Mauro Uliassi e di Davode Oldani.

Scorri le schede per leggere i dettagli.

(Le descrizioni sono quelle della guida 50 Top Italy