Cannavacciuolo, ladri nel ristorante dello chef a Torino: rubati tablet, pc e bottiglie di champagne

Hanno sfondato il vetro della porta finestra che si affaccia sul cortile e sono entrati nel locale dove hanno portato via tablet, pc e bottiglie di champagne. È il colpo messo a segno la notte tra lunedì 26 settembre e martedì 27 nel ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo, Il 'Bistrot Cannavacciuolò, in via Umberto Cosmo, vicino alla chiesa della Gran Madre a Torino.

Il bottino: tablet e champagne

Dal locale sono stati rubati una ventina di euro in monete, 7 tablet, uno smartphone, due computer, con dei file della contabilità, e quattro bottiglie di champagne. Sul furto indagano gli agenti di polizia del commissariato Borgo Po. Sono in corso degli accertamenti su alcune fotocopie di documenti d'identità ritrovate sul posto.