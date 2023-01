Sanremo, i duetti: ci sarà anche Emma Marrone

Ci sarà anche Emma Marrone a Sanremo. Sarà protagonista nella serata dei duetti e insieme a Laura Marzadori "accompagnerà" Lazza, in gara. Dopo le anticipazioni di stampa, è stato Fiorello ad annunciare tramite un video durante la propria trasmissione alcuni dei duetti. Confermata l'indiscrezione per cui Fedez avrebbe cantato con gli Articolo 31. Eros Ramazzotti sarà invece con Ultimo. Quindi Emma tornerà all'Ariston.

L'elenco: Grignani con Arisa, Lazza con Emma e Laura Marzadori, Coma Cose con Baustelle, Tananai con Don Joe, Cugini di Campagna con Paolo Vallesi, Mr Rain con Fasma. A questi si aggiungono, confermando quindi le indiscrezioni già uscite, Articolo 31 con Fedez, Mara Sattei con Noemi, Ultimo con Eros Ramazzotti, Madame con Izi, Shari con Salmo, Sethu con BNKR44, Leo Gassman con Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo, Colla Zio con Dito nella Piaga. Ultima anticipazione della puntata è stata la sigla del FantaSanremo cantata dagli Eugenio in via di Gioia, di cui Fiorello ha mostrato il video in anteprima.