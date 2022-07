"Ti mangio il cuore", il film di Mezzapesa con Elodie approda a Venezia

"Ti mangio il cuore", il film di Pippo Mezzapesa che vede l'esordio da attrice della cantante Elodie, sarà in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast anche Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno e Michele Placido.

Un gangster movie

Tratto dall'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, Ti mangio il cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d'amore. In sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution. Girato in bianco e nero, il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. Le riprese si sono svolte interamente in Puglia per una durata di otto settimane.