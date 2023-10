Elodie riceve il Tapiro d'Oro, ma non cambia idea: «Denudarmi è la mia passione. Lavoro anche con il mio corpo»

Le foto che hanno mostrato Elodie nuda per promuovere il suo ultimo disco le sono valse un Tapiro d'Oro. Un riconoscimento che gli mancava in carriera. Intercettata da Valerio Staffelli a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone, la cantante l'ha presa sul ridere confermando la sua posizione: «È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo». Il servizio completo andrà in onda nella puntata di Striscia la Notizia di questa sera alle 20.35 su Canale 5.

Elodie nuda per il nuovo album

Solo qualche giorno fa a Milano, dentro la Stazione Centrale la presentazione della copertina del nuovo «Red Light» un’opera di Milo Manara e l'ammissione di volersi sentire una donna libera in tutto, anche di poter usare il proprio corpo come meglio crede: «Mi sento una donna libera che usa la propia voce.

Qualcuno si è chiesto che bisogno ci fosse di fare quello scatto, invece secondo me in questo momento c’è proprio bisogno di dire che siamo libere di scegliere come usare il nostro corpo. Voglio essere libera di esprimermi a 360 gradi, di giocare con la mia immagine che ritengo importante quanto la musica in un momento storico in cui siamo molto rigidi verso le scelte libere».