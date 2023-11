Elodie e la gonna con lo spacco (vertiginoso): «La tengo como todas». Poi scherza sulla somiglianza con Joao Mario

Il tour di Elodie nei palazzetti italiani prosegue a gonfie vele. Lo show "bollente" della cantante romana sta ottenendo larghi consensi da parte di critica e pubblico, ma non manca qualche polemica. Negli ultimi giorni è finito nel mirino l'outfit indossato dalla cantante nel corso del concerto al Palazzo dello Sport di Roma: Elodie ha messo, solo per alcune canzoni, una gonna rossa con uno spacco vertiginoso che lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Un "vedo-non vedo" che a molti ha ricordato quello di Belen Rodriguez a Sanremo 2012.

Elodie in tour: chi c'è dietro agli outfit (audaci) sfoggiati da Milano a Napoli (passando per Roma). Tutti i look

Elodie, il caso della gonna con lo spacco

Qualcuno, sui social, ha giudicato un po' troppo audace questo look della cantante. Che ha deciso di rispondere con una buona dose di ironia. «La tengo como todas (ce l'ho come tutte, ndr)», ha scritto Elodie su X (ex Twitter), citando una frase di Laura Pausini in un concerto in Sud America del 2014.

In quell'occasione l'artista romagnola uscì sul palco a cantare indossando un accappatoio che lasciava intravedere le parti intime, sdrammatizzando con la frase diventata poi un tormentone.

La tengo Como todas!

E comunque ieri tripletta 🫶🏽 — Elodie (@Elodiedipa) November 30, 2023

Non contenta, Elodie ha voluto ironizzare anche sulla sua presunta somiglianza con il calciatore Joao Mario, ex Inter attualmente in forza al Benfica. «E comunque ieri tripletta», ha twittato la cantante, in riferimento ai gol segnati in Champions League dal portoghese proprio contro i nerazzurri. L'autoironia, di certo, non le manca.