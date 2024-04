Medimex, svelati gli ospiti: Smile, Pulp e Jesus and Mary Chain

La Line Up questa volta metterà tutti d’accordo: il Medimex ha infatti svelato in nomi degli ospiti che saranno sul palco il 22 e 23 giugno sulla Rotonda del Lungomare di Taranto: sabato 22 giugno The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner, e domenica 23 giugno The Jesus and Mary Chain, band culto degli anni Ottanta che quest’anno celebra 40anni di attività, e Pulp, band iconica della scena inglese negli anni Novanta.



I biglietti saranno in vendita a questo link > https://tidd.ly/3PXMGMn

Concerti show case oltre ai grandi nomi

Ai concerti dei grandi ospiti internazionali quest’anno è affiancata una programmazione di showcase — selezionati attraverso una call pubblica già disponibile sul sito medimex.it — per presentare 19 progetti tra i più interessanti della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock (Urban, Elettronica, Rap, etc.) pugliese e nazionale.

Grande attenzione alle attività professionali e di networking che prevedono numerosi appuntamenti con i protagonisti del music business italiano e il coinvolgimento dei network Keep on Live, I‑Jazz, Rete Italiana World Music.

Tornano le scuole dei mestieri della musica, che offrono ai più giovani l’opportunità di avvicinarsi al mondo della musica e ai professionisti la possibilità di acquisire nuove competenze ed esperienze.

E ancora in programma appuntamenti dedicati alla contrapposizione e alla storica rivalità tra grandi artisti, una mostra dedicata a John Lennon, tra passato e intelligenza artificiale, e la prima nazionale di un film dedicato a Marc Bolan e ai T. Rex. E infine presentazioni, video mapping, libri musicali e numerose attività collaterali. Dopo i grandi nomi degli anni passati c'è insomma da scommettere che anche quella del Medimex 2024 sarà una grandissima edizione.