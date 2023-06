Diodato strega il Medimex e domani arrivano The Cult e Morello

Nonostante la magnifica presenta degli Echo e the Bunnymen che hanno portato un po' di Liverpool nella notte pugliese con i loro nuovi brani e grandi successi, primo tra tutti The killing moon, ieri al Medimex è stato il giorno di Diodato. Il cantante di origine tarantina ha infatti stregato il pubblico della sua città con uno show pieno di affetto e partecipazione. Ma ieri nell'ambito del festival è stata anche la volta dei Baustelle, ospiti al Fusco per celebrare la musica di Lucio Battisti.

E questa sera il festival vedrà su palco gli Skank Anansie per arrivare, domani, al clou che vedrà ospiti anzitutto Tom Morello, chitarrista e attivista politico statunitense, una figura centrale del rock degli ultimi decenni insieme alla sua band rap metal Rage Against the Machine.

Morello, da Sanremo al Medimex

«Su le mani per la leggenda Tom Morello”: non a caso Damiano dei Maneskin lo aveva presentato in questi termini durante la terza serata del festival di Sanremo 2023 in cui il chitarrista è stato ospite della band italiana per cantare “Gossip”, contenuta nel loro ultimo album, “Rush!”.

E Morello sarà oggi l’attesissimo coprotagonista del gran finale di Medimex 2023 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto a partire dalle 20.30.

I leggendari The Cult

L’altro super ospite della giornata conclusiva sarà il gruppo rock inglese The Cult, nato nel 1983 dall’unione di due fantastici artisti provenienti dal rock gotico, Ian Astbury e Billy Duffy. Da “Dreamtime” a “Electic”, da “Beyond good and evil”, i Cult con grande abilità e genialità sono riusciti nel corso degli anni a introdurre nel sound gotico delle origini gli elementi di blues, psichedelia e possenti riff di chitarra, arrivando alla definitiva svolta hard-rock. Le divisioni e le successive riunioni hanno portato la band e dar vita a nuovi successi, l’ultimo uscito nel 2022, “Under the Midnight sun”, undicesimo lavoro da studio: numero che sulla copertina campeggia a caratteri romani in basso a sinistra.

Apertura di serata per il salentino Wepro

Ad aprire la serata sarà però Wepro, nome d’arte del salentino Marco Castelluzzo, che presenterà l’omonimo disco di esordio. Tra gli artisti della line up del Concerto del Primo Maggio di Roma 2023, dopo essere stato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2018 e aver collaborato con la Disney per il brano “Il mio nuovo sogno”, parte della colonna sonora di “Rapunzel”, Wepro pubblica dunque il suo primo album anticipato, nei mesi scorsi, dai singoli “Come mi vuoi”, “Nofriends” e “Il senso delle piccole cose che sono grandi”. Alle 21, infine, al Castello Aragonese ci sarà la proiezione del video mapping “il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno”, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixel realizzata appositamente per il Medimex.