​Uno maggio Taranto, ci siamo: «Sarà una festa, su questo non ci piove»

Il rischio di allerta meteo aveva fatto temere persino un possibile annullamento, poi l'atteso via libera della commissione sicurezza per gli spettacoli pubblici è arrivato nel primo pomeriggio di ieri: Uno Maggio Taranto Libero e Pensante si farà, e sarà di nuovo festa, questa volta per il decimo anniversario.

Il sopralluogo fatto in mattinata sembrava non lasciare troppe speranze, proprio nei minuti in cui doveva tenersi la conferenza stampa con la direzione artistica e il Comitato Liberi e Pensanti (spostata però di qualche ora). La prima dichiarazione rilasciata dall'organizzazione ha fatto chiarezza sull'evolversi della situazione: da quel momento si sono succedute una serie di riunioni, prima nell'area backstage e poi in Prefettura. È stato Michele Riondino, infine, ad annunciare che Uno Maggio Taranto 2023 non si fermerà per il maltempo, nonostante la pioggia che potrebbe cadere sul Parco archeologico delle mura greche.

Maltempo? Pazienza, ci si diverte di più

«Uno Maggio Taranto si fa, ma questo non vuol dire che non pioverà, su questo non ci piove», smorza con un sorriso la tensione l'attore e direttore artistico. «Siamo stati in commissione sicurezza in Prefettura e anche i vigili del fuoco ci hanno rassicurato: diciamo che il bollettino è anche in miglioramento, ma noi siamo equipaggiati. L'invito che facciamo - ha detto Riondino - è di portarsi scarponcini, impermeabile e tanta voglia di ballare, perché la festa si fa».

Il sereno è tornato anche nelle parole di Antonio Diodato: «Chiediamo alla gente di essere presente, di affrontare anche la pioggia qualora dovesse piovere. Quindi, equipaggiamento giusto: vi aspettiamo qui, sarà una grande festa. Sarà uno spettacolo come sempre intenso: forse nelle difficoltà che affrontiamo lo sarà sempre di più. Ci sono tante persone che lavorano per questo evento, che è importante per i messaggi che lancia e per gli artisti che scelgono di esibirsi qui».

Chi ci sarà

Ma la festa è iniziata già in serata con il soundcheck delle band, un appuntamento che lancia definitivamente il countdown verso il live di oggi. Saranno come sempre tantissimi gli artisti che saliranno sul palco di Uno Maggio Taranto: Carlo Amleto, Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Nino Frassica, Gemitaiz, Fido Guido, Kento, La Rappresentante di Lista, Marlene Kuntz, Meg, Mezzosangue, Francesca Michielin, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Studio Murena, Terraross, Venerus.

Una delle novità del 2023 è la "Uno Maggio Orchestra", che supporterà gli artisti nelle loro performance, composta da Roberto Angelini (chitarre), Fabio Rondanini (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Adriano Viterbini (chitarre), Andrea "Fish" Pesce (tastiere), Rodrigo D'Erasmo (violino), Beppe Scardino (sax baritono/flauto) e Stefano "Piri" Colosimo (tromba/flicorno). I presentatori saranno invece Valentina Correani, Martina Martorano, Serena Tarabini, Valentina Petrini e Andrea Rivera.

Tante le realtà che sposteranno il focus sulle vertenze che spaccano l'Italia, sui cambiamenti climatici, sulla mafia, sull'orrore della guerra, sul dramma dei migranti morti nel Mediterraneo: da Amnesty International Italia al Fridays for Future Italia, dal Movimento No Tav a Sos Méditerranée, da Luisa Impastato a Marco Cappato. È libertà la parola d'ordine del concerto di quest'anno: «Liberi di sceglierci il presente e il futuro che vogliamo», è il messaggio che sarà lanciato dal palco. «La libertà è come l'aria e Taranto ha urgenza di respirare». L'ultimo invito al pubblico di Uno Maggio Taranto lo lancia Simona Fersini, presidente dei Liberi e Pensanti: «Vi aspettiamo al parco».