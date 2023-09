Diodato, concerto a Lampedusa per abbracciare i migranti: «Un grande onore per me»

“La penultima data del tour sarà a Lampedusa. Mi sono chiesto se in qualche modo potesse essere il momento giusto per andare a suonare in un luogo che sta attraversando un momento molto difficile. Mi sono risposto di sì, mi piacerebbe arrivare per la prima volta a Lampedusa, dove non sono mai stato, e provare a portare con la musica un abbraccio. Sarà un grande onore per me”.

Da Diodato, cantautore tarantino, un abbraccio ai migranti. Simbolico ma non solo.

L'annuncio

L'annuncio dell'artista è avvenuto ieri: ospite di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, ha annunciato che il 28 settembre farà un concerto speciale a Lampedusa.

Non solo. Lo stesso cantante, da sempre vicino alla sua terra (fa parte dell'organizzazione del concertone che si tiene a Taranto) ha annunciato che il tour si chiuderà con un concerto straordinario all'ex Ilva di Taranto all'alba dell'8 ottobre. Diodato è direttore Artistico dell’ “Uno maggio” di Taranto, al fianco del comitato dei cittadini e dei lavoratori “Liberi e pensanti”: nato nel giorno della festa dei lavoratori, ha l’obiettivo di denunciare difficoltà soprattutto inerenti all'ambiente e alla salute, condividendo messaggi e valori grazie alla musica.