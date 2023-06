Sono sempre nel segno del grande rock di matrice anglosassone gli attesissimi live della penultima giornata del Medimex 2023 a Taranto. Dopo la performance di ieri di Echo and Bunnymen, il celebre gruppo del post-punk britannico di fine anni ‘70, ad esibirsi stasera sulla Rotonda del Lungomare saranno infatti i The Murder Capital, che di quel movimento ne hanno raccolto l’eredità. E a seguire toccherà agli Skunk Anansie portare sul palco del Medimex la loro essenza fatta di miscela di influenze, culture e personalità. Fondati nel 1994 a Londra dalla cantante Skin, il bassista Cass ed il chitarrista Ace, hanno da subito impattato culturalmente ed emotivamente tutta la musica del periodo e quella successiva amalgamando l’heavy metal e musica di protesta rabbiosa, “nera” e femminista. Ad aprire alle 20.30 il live saranno invece i Red Room, quattro giovanissimi talenti e performer baresi di età compresa tra i 18 e i 19 anni: Gianluca Amoruso (voce e chitarra), Francesco Blasi (basso e cori), Rosario Garbati (chitarra) e Daniele Fato (batteria). Una giornata, quella di Medimex, che anche questa volta si chiuderà con il botto ma che già dai primi appuntamenti della mattina si presenta con un programma davvero intenso.

Il programma

A partire dalle 10, tra Università e Conservatorio, proseguono infatti le attività di Medimex Music Factory e Puglia Sounds Musicarium. Il primo, realizzato in collaborazione con Sony Music Publishing Italia, offre la possibilità di lavorare su produzione, topline, testi e, novità di questa edizione, colonne sonore per il cinema e le serie TV. Puglia Sounds Musicarium è invece la scuola dei mestieri della musica che quest’anno prevede “Creare un podcast da zero” a cura di Rockit con i tutor Teo Filippo Cremonini e Gabriele Beretta, “Registrazione & Missaggio” con Marc Urselli, “Fonica” con Antonio Porcelli, “Live Show Design” con Carlo Pastore, “Video live per grandi eventi” con Fabio dell’Anna e “Fotografia” con Giovanni Canitano. Alle 18 ci si sposterà al Caffè Letterario per Medimex Book Stories con la presentazione di “Seattle, la città, la musica, le storie” (Odoya Edizioni) di Valeria Sgarella. «Una guida sentimentale di Seattle – si legge nelle note - città americana che, nell’ultimo decennio, ha giocato un ruolo fondamentale nel mondo tecnologico, tanto da meritare la definizione di “Silicon Valley del Nord”, nonché un posto nella top ten delle città più ricche degli Stati Uniti. Racconta di un viaggio dal grunge al tech. Un percorso che si propone di trovare un filo conduttore tra la Seattle oscura ma gloriosa di ieri e la Seattle stravagante ma selettiva di oggi, e lo fa avvalendosi di voci che questa città la conoscono bene. Non solo: l’autrice ha percorso questi luoghi a più riprese, accompagnata da persone che hanno fatto parte integrante della scena grunge e che sono state delle vere e proprie guide, nonché fonti di prima mano». E prima del gran finale c’è l’altro attesissimo appuntamento, alle 19 al Teatro Fusco, con “Le regine della Black Music: da Tina Turner ad Aretha Franklin a Beyoncé”, affidato al noto critico e giornalista Gino Castaldo e alla splendida voce di Serena Brancale.