Medimex 2023, inaugurata la mostra «Perfect Day: Lou Reed e la New York di Andy Warhol»

Si chiama «Perfect Day: Lou Reed e la New York di Andy Warhol» la mostra fotografica inaugurata questo pomeriggio al Museo archeologico MArTA di Taranto nell'ambito del Medimex 2023, l'International Festival and Music Conference promosso da Puglia Sounds. La rassegna curata da Ono arte contemporanea, che rappresenta una anteprima nazionale, comprende 55 fotografie ed è una collettiva che include le opere di alcuni tra i più importanti fotografi internazionali, da Mick Rock a Steve Schapiro, da Nat Finkelstein a Stephen Shore, passando per Ronn Spencer, Adam Ritchie e Allan Tannenbaum.