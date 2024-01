Medimex 2024 fa il botto: Thom Yorke con i "The Smile" in Puglia, ecco quando

Più di un'indiscrezione. Un'ufficiosità che a breve si trasformerà in ufficialità: Thom Yorke in concerto in Puglia. Più precisamente a Taranto nell'ambito del Medimex che si tiene sulla Rotonda del Lungomare e c'è anche la data: sabato 22 giugno. The Smile, il progetto parallelo ai Radiohead che vede Thom Yorke come ideatore e frontman, hanno annunciato i dettagli per l’uscita il 26 gennaio del nuovo album intitolato Wall of Eyes. E il tour toccherà Taranto, tappa italiana insieme a Roma con un concerto all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma che si terrà invece il prossimo 23 giugno.

E chissà se per il frontman ci sarà tempo per una capatina in Salento: il fondatore dei Radiohead, infatti, fu avvistato nel 2019 a Marina di Novaglie per un tuffo in acqua per un bagno e per un pranzo in un caratteristico ristorante della zona. Con lui l’attrice palermitana Dajana Roncione, sua moglie dal 2020.

Il progetto

L’album Wall of Eyes è stato registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, è prodotto e mixato dal collaboratore Sam Petts-Davies e gli arrangiamenti per archi sono della London Contemporary Orchestra.

Il gruppo nasce in piena pandemia di Covid su idea di Greenwood grazie alla collaborazione con il produttore discografico Nigel Godrich, collaboratore storico dei Radiohead.

Oltre alle misure di confinamento, anche l'indisponibilità del chitarrista dei Radiohead Ed O'Brien, impegnato con il suo album di debutto da solista Earth, è stato un fattore determinante alla formazione del gruppo.

Dopo aver lavorato a lungo dietro le quinte durante i mesi di reclusione per via delle misure di confinamento, i The Smile hanno esordito dal vivo a sorpresa nel 2021 sul palco del Festival di Glastonbury. Nel 2022 è stata la volta del debutto discografico con la pubblicazione di A Light for Attracting Attention, primo album in studio.