Jany McPherson e Maurizio Petrelli chiudono il Jazz Around Festival

Si chiude questa sera, con l'ospite nternazionale, il Jazz Around Festival di Lecce, giunto alla sesta edizione, organizzato dall’Associazione Musicale Soul Brothers e diretto da Maurizio Petrelli. Sul palco nel chiostro dei Teatini (ingresso da via Regina Isabella) salirà la pianista, autrice e cantante cubana Jany McPherson in “Solo piano, progetto musicale di piano solo, costituito da 11 brani, di cui 10 originali scritti dalla McPherson e da Dominique Viccaro, talentuoso musicista e compositore francese.

L'ospite internazionale

Jany McPherson è pianista dotata di grande tecnica, particolarmente originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisativo. L’innato senso ritmico della natia Cuba, le progressioni armoniche e melodiche travolgenti della sua musica, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads, fanno di lei un’artista con una firma assolutamente unica. E’ una fantastica stage performer, un’autentica trascinatrice in concerto, nonché una compositrice molto ispirata. A Lecce, oltre al suo “Piano solo”, propone in musica anche un piccolo omaggio al cinema italiano.

La chiusura sarà affidata al crooner salentino Maurizio Petrelli e alla sua Band, con il nuovo spettacolo “Non vedevo l’ora…”, tra nostalgia, passione ed ironia. Ospite dell’ultima serata anche la vocalist ed autrice di jazz Elisabetta Guido.

Ingresso posto unico 12 euro. Prevendite ciaotickets.com - Castello Carlo V – Youm - Liberrima - Botteghino Chiostro Teatini